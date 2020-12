Unindustria | da Raggi nessun dialogo | ora sì Expo 2035 e Politecnico

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – “In questa amministrazione c’e’ stata, e c’e’, un’assenza die di ascolto. Ma anche un’incapacita’ di attrarre investimenti. Sono stati anni in cui Roma si e’ limitata, e nemmeno con grande successo, alla gestione del quotidiano. Rimangono irrisolti i nodi dei servizi pubblici e della vita di tutti i giorni”. Lo ha detto il presidente diLazio, Angelo Camilli, in un’intervista sul Foglio. “Questa amministrazione non ha espresso una visione del futuro per i prossimi dieci anni- ha aggiunto Camilli- Roma ha bisogno di una squadra e di competenze. Occorre saper gestire il corrente e guardare al futuro. Insomma, serve cambiare passo”. Alla domanda se preferisce Calenda o Bertolaso, Camilli ha replicato: “Sono entrambi profili validi. Al momento l’unico candidato in campo e’ Calenda, persona che stimiamo e conosciamo. Ci auguriamo ...