Ultime Notizie Roma del 02-12-2020 ore 08 | 10

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio di niente spostamenti il 25 e a capodanno non si potrà uscire dal proprio comune in quei giorni ristoranti aperti a pranzo a Natale il 26 e Capodanno niente crociere impianti da sci chiusi le misure sono per ora al centro di una discussione a tratti tesa tra i ministri pronto il piano vaccini anti covid i saranno 202 milioni le dosi disponibili dal primo trimestre 2021 inizialmente il vaccino dal personale medico e sanitario RSA prima gli over 80 poi la fascia 60-70 anni via le altre fasce come lavoratori essenziali compresi quelli della scuola ci sarà il coinvolgimento dell’esercito i dati di ieri in Italia 19350 positivi 785 morti 180.000 tamponi sono stati forniti alle 17 presso la sede del Ministero della Salute dal Presidente dell’istituto superiore di sanitàbrusaferro dal ...