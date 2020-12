Tutto quello che oggi sappiamo in più sul virus rispetto a inizio epidemia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È passato un anno esatto da quando il primo paziente mostrò i sintomi di quella malattia poi denominata Covid-19 a Wuhan. Nel corso di questi mesi abbiamo imparato a conoscere meglio il Sars-CoV-2: ... Leggi su today (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È passato un anno esatto da quando il primo paziente mostrò i sintomi di quella malattia poi denominata Covid-19 a Wuhan. Nel corso di questi mesi abbiamo imparato a conoscere meglio il Sars-CoV-2: ...

borghi_claudio : Qualcuno nel M5S ha la possibilità di diventare un eroe in un mondo di conigli. Se ci riuscirà dovrà essergli ricon… - marcotravaglio : A grande richiesta (soprattutto mia), ho scritto un nuovo libro. Si intitola 'Bugiardi senza gloria'. Sottotitolo:… - MatteoRichetti : Ho presentato un’interrogazione al Ministro Catalfo perché quello che sta succedendo sul Runts è vergognoso. Tutto… - LadyFalenaIvana : RT @lexa_mwma: Rosalinda non è d’accordo con quello che dice Dayane: Dayane lo accetta e continua ad essere sua amica come nulla fosse. Ros… - cuteliyamm_ : E detto in tutta sincerità, tutta questa cosa mi fa rodere il culo in una maniera assurda, non solo perché sono gel… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello HTTP/1.1 Server Too Busy