Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: “Me l’hai rubata” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Finalmente siamo arrivati alla resa dei conti. Tommaso Zorzi rivela cosa lo ha portato ad allontanarsi dalla Salemi prima del GfVip. L’arrivo di Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Finalmente siamo arrivati alla resa dei conti.rivela cosa lo ha portato ad allontanarsi dallaprima del GfVip. L’arrivo dinella casa del Grande Fratello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - alwayslarry28th : RT @alexiuss11: quindi ricapitolando: -il televoto non prevede eliminazione -il più votato diventerà immune -il meno votato non avrà conse… - FcommentatorG : @MarcoMars__ @LaChicca19 Ammettiamolo. Cercate di trovare sempre un modo per screditare Tommaso. Tra un po’ la scen… - mrsemme : RT @emilydaunavita: Alexa, come si supera Tommaso Zorzi? #gfvip - c_est_la_vie86 : Che Alfonso sapesse e li avesse a cuore si era capito. Ma queste parole...mi fanno emozionare, tanto... Buongiorn… -