Riforma pensioni | ultime Rizzetto su ingiustizia Enasarco | ‘Basta violare un diritto’

Le ultime novità sulla Riforma pensioni giungono da Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia, che nella giornata di ieri ha scritto un post sul suo profilo facebook in cui rende noto di aver presentato una proposta di legge, già sottoscritta da molti colleghi, che ha lo scopo primario di eliminare la grave ingiustizia relativa ai contributi silenti. Molti lavoratori, il riferimento é soprattutto agli agenti di commercio che hanno versato per anni ad Enasarco, e non hanno diritto alla pensione perché non coprono il numero di anni sufficienti per generare un trattamento pensionistico, giacché non tutti hanno modo di ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione di quanto versato. Di seguito i contenuti delle dichiarazioni dell'onorevole Rizzetto e una ...

