Responsabili per non aver fatto nulla per cambiare

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Può darsi che non siateper la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fateper cambiarla” la frase è attribuita a Martin Luther King. L’ho letta nello stimolante saggio di Stefano Zamagni “Disuguali” (Aboca, 2020), ma non è indicata la fonte. Ho provato a interrogare internet senza fortuna. Ho, però, scoperto che la citazione è gettonatissima. Proprio per questo temo che non sia stata ancora compresa nel suo significato radicale. Non mi riferisco tanto alle azioni tecnico-politiche per fronteggiare la pandemia covid-19, ma all’ideologia della sovranità del mercato che ha creato le condizioni per l’esplosione dell’emergenza sanitaria e la sua trasformazione in una crisi socio-economica. Gli interventi a sostegno delle imprese, dei professionisti e della popolazione vanno benissimo, ma non potranno essere risolutivi se ...