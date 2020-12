Resilienza ed elasticità | i consigli degli psicologi per affrontare la pandemia

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid e attesa: 7contro l’ansia da limbo sfoglia la gallery Da bambini ci hanno insegnato che dobbiamo essere coraggiosi quando abbiamo paura. Ma in nessuna fiaba c’era un mostro invisibile a tenere in scacco il pianeta. Questo virus che non ci abbandona, che ci insegue feroce, che segnerà la nostra epoca. Nei Promessi sposi, Renzo avanzava per le vie della Milano seicentesca, in un luogo «che poteva pur dirsi città di viventi», salvo pensare, dinanzi alle case serrate e alle strade vuote: «Ma quale città ancora, e quali viventi!». Era la peste, trasmessa da un batterio, trasportata dalle pulci ...