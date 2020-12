Pomezia | pronto soccorso con percorsi sicuri | ‘Qui il contagio è impossibile’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Policlinico S. Anna, a, ha accolto in pieno le direttive della Regione Lazio, trasformando il terzo piano della struttura in reparto Covid: 20 posti letto dedicati a pazienti positivi sintomatici che necessitino di ricovero ma non di terapia intensiva. Al momento – per fortuna – sono solo 8 le persone ricoverate a causa del Coronavirus e nessuna in gravi condizioni. Ma qual è la situazione in generale nella struttura e in particolare nel? “Partendo dal presupposto che è giusto non venire alper futili motivi – spiega il Direttore Sanitario Dott. Sciuto – non è assolutamente vero che i pazienti, qualunque sia la patologia per cui si presentino, non vengano visitati: qui tutti vengono accolti e seguiti nel modo corretto. Chiunque arriva viene sottoposto ai ...