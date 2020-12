Migliori app e programmi per fare videochiamate durante l’emergenza coronavirus (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’impossibilità di spostarsi di casa durante questa emergenza coronavirus, ha fatto sì che tornassero in auge le videochiamate. Non potendo incontrare amici e parenti che non vivono sotto lo stesso tetto, andare a lezione a scuola o all’università, oppure avere contatti diretti con colleghi e datori di lavoro, queste sono il metodo migliore per non perdere i contatti con il mondo, volendo andare oltre a messaggi e chiamate audio. Il boom delle videochiamate giunse a cavallo tra i due scorsi decenni, quando Skype riuscì ad ottenere successo mondiale grazie proprio alle chiamate video che poi, con il passare del tempo, sono finite per gran parte nel dimenticatoio. Nonostante ciò, però, negli ultimi anni sono cresciute sempre di più le applicazioni di questo genere e l’opportunità di videochiamare è stata ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’impossibilità di spostarsi di casaquesta emergenza, ha fatto sì che tornassero in auge le. Non potendo incontrare amici e parenti che non vivono sotto lo stesso tetto, andare a lezione a scuola o all’università, oppure avere contatti diretti con colleghi e datori di lavoro, queste sono il metodo migliore per non perdere i contatti con il mondo, volendo andare oltre a messaggi e chiamate audio. Il boom dellegiunse a cavallo tra i due scorsi decenni, quando Skype riuscì ad ottenere successo mondiale grazie proprio alle chiamate video che poi, con il passare del tempo, sono finite per gran parte nel dimenticatoio. Nonostante ciò, però, negli ultimi anni sono cresciute sempre di più le applicazioni di questo genere e l’opportunità di videochiamare è stata ...

matteobaldan : App Store. Nella top 20 delle «Migliori App del 2020»: Zoom, Immuni e Google Classroom. #SignOtTheTimes - sappcys : raga ma se provo a fare spotify wrapped my apre l'app con la playlist dei brani migliori del 2020?? voglio le STATISTICHE - HDblog : RT @HDblog: Google Play Store: le migliori app dell'anno sono un ritratto del 2020. Eccole tutte - cellicom : Il 2020 è stato particolare anche per il Play Store: ecco i migliori giochi e app dell’anno - infoitscienza : Google ha nominato migliori app e giochi per Android del 2020 -