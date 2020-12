Lazio, il pari si chiama Ciro, 1-1 a Dortmund (Di giovedì 3 dicembre 2020) – Altro che il figlio di Sandra Milo, il Ciro più evocato dai laziali si chiama Immobile. Ancora lui, ancora un suo rigore ha permesso ai romani di agguantare un pareggio che nel primo tempo sembrava irraggiungibile. E col pareggio un punto essenziale per passare il turno della Champions League nello scontro diretto col Club Brugge, col pari che premierebbe la squadra di Inzaghi. Una partita equilibrata, un tempo ciascuno non fa male a nessuno. Il primo dominato dal Borussia Dortmund, il secondo tutto colorato di biancoceleste. Giocare ogni tre giorni non è facile per nessuno e la Lazio non ha una panchina abbastanza lunga e sufficientemente agguerrita. Ma dove non arriva l’energia dei muscoli affaticati, arriva quella dell’orgoglio, della voglia di vincere, di non arrendersi. Il primo tempo mostra un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) – Altro che il figlio di Sandra Milo, ilpiù evocato dai laziali siImmobile. Ancora lui, ancora un suo rigore ha permesso ai romani di agguantare un pareggio che nel primo tempo sembrava irraggiungibile. E col pareggio un punto essenziale per passare il turno della Champions League nello scontro diretto col Club Brugge, colche premierebbe la squadra di Inzaghi. Una partita equilibrata, un tempo ciascuno non fa male a nessuno. Il primo dominato dal Borussia, il secondo tutto colorato di biancoceleste. Giocare ogni tre giorni non è facile per nessuno e lanon ha una panchina abbastanza lunga e sufficientemente agguerrita. Ma dove non arriva l’energia dei muscoli affaticati, arriva quella dell’orgoglio, della voglia di vincere, di non arrendersi. Il primo tempo mostra un ...

GiancarloPoli7 : RT @salomone_l: Ancora un pari pesante in Champions per una Lazio che cerca di vincere fino all'ultimo contro il Borussia. Peccato....marte… - FirenzePost : Champions: Chiesa trascina la Juve contro la Dinamo Kiev (3-0). Ucraini arrabbiati con l’arbitro (signora Frappart)… - salomone_l : Ancora un pari pesante in Champions per una Lazio che cerca di vincere fino all'ultimo contro il Borussia. Peccato.… - repubblica : Borussia Dortmund-Lazio 1-1, Immobile risponde a Guerreiro. Ai biancocelesti basterà un pari con Bruges - BarDalCT : RT @cippiriddu: Alla Lazio basta un pari per andare agli ottavi, all'Atalanta basta un pari per andare agli ottavi, all'Inter basta un poco… -