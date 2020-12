Juve sul velluto: 3-0 alla Dinamo di Kiev. Dortmund-Lazio 1-1 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Juve sul velluto nel quinto turno di Champions League. Con gli ottavi già in tasca, all'Allianz Stadium i bianconeri battono la Dinamo Kiev 3-0 e tengono aperti i discorsi per il primo posto nel Gruppo G (al Camp Nou col Barça servirà però un'impresa impossibile). Al 17’ Bushchan sfodera un gran riflesso su incornata di McKennie da corner. E di testa arriva il vantaggio bianconero al 21’ con Chiesa, bravo a capitalizzare un cross di Alex Sandro dalla corsia mancina. La Dinamo non c’è, tanto che al 31’ Cristiano Ronaldo scuote la traversa con una conclusione da dentro l’area. Al 41’ Szczesny salva su Tsygankov dopo errore di de Ligt. Nella ripresa, arriva puntuale il solito gol di CR7: al 57’ su cross di Chiesa, rimpallo tra Bushchan e Morata, il pallone arriva a Ronaldo per il più ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020)sulnel quinto turno di Champions League. Con gli ottavi già in tasca, all'Allianz Stadium i bianconeri battono la3-0 e tengono aperti i discorsi per il primo posto nel Gruppo G (al Camp Nou col Barça servirà però un'impresa impossibile). Al 17’ Bushchan sfodera un gran riflesso su incornata di McKennie da corner. E di testa arriva il vantaggio bianconero al 21’ con Chiesa, bravo a capitalizzare un cross di Alex Sandro dcorsia mancina. Lanon c’è, tanto che al 31’ Cristiano Ronaldo scuote la traversa con una conclusione da dentro l’area. Al 41’ Szczesny salva su Tsygankov dopo errore di de Ligt. Nella ripresa, arriva puntuale il solito gol di CR7: al 57’ su cross di Chiesa, rimpallo tra Bushchan e Morata, il pallone arriva a Ronaldo per il più ...

juventusfc : Vigilia di @ChampionsLeague anche per la @DynamoKyiv ?? Le parole di coach #Lucescu e #Tsygankov ?… - forumJuventus : Il Giornale: 'La Juve sul welfare è arrivata per prima, con un’iniziativa che merita applausi e che ieri è stata uf… - JuventusTV : Mister #Zauli presenta #OlbiaJuve in programma domani, con un'analisi sul momento della squadra ??? On demand, qui… - ramdoria : @PaoloCond ho ascoltato la vostra discussione sul tridente.. ma mi spieghi perché il psg può giocare con mbappè ne… - GiiuseppeBianco : @Toccoditacco10 Ma ogni tanto facciamo riposare pure Bernardeschi, fino a quando si riscaldava a bordo campo tutto… -