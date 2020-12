Il messaggio choc di Ratzinger | Il Signore mi ha tolto la parola

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giuseppe Aloisi Il papa emerito, stando alle notizie fornite da un neo-cardinale, ha quasi perso l'uso della. E ora Josephriscopre il valore del silenzio Josephnon parla quasi più. Questo è quello che emerge dal racconto di uno dei porporati appena creati da papa Francesco. Ormai è diventata prassi: quando Jorge Mario Bergoglio nomina dei cardinali, questi si recano in visita, accompagnati dal pontefice argentino, dall'emerito. I "due papi" hanno così modo di parlare, seppure per qualche breve minuto. Sono incontri ufficiali, che prescindono dalle volte in cui l'ex arcivescovo di Buenos Aires va a trovare il suo predecessore al Mater Ecclesiae, il monastero in cui Benedetto XVI ha scelto di vivere una vita di preghiera dopo la sua rinuncia al soglio di Pietro. E ogni volta che le immagini ...