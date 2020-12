I Santi di Giovedì 3 Dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) I Santi DEL GIORNO, 13 NOVEMBREda www.Santiebeati.it San FRANCESCO SAVERIO Sacerdote gesuita – MemoriaXavier, Spagna, 1506 – Isola di Sancian, Cina, 3 Dicembre 1552Nel XVI numerosi testimoni della fede compresero l’importanza di superare i “nuovi” confini geografici per portare il Vangelo là dove non era ancora giunto. Tra questi vi fu anche san Francesco Saverio, che spese tutte le sue energie per donare il messaggio del Risorto alle popolazioni del lontano Oriente, dall’India all’Indonesia, fino al Giappone. La sua memoria è un’occasione per riflettere sui confini – vicini o lontani – che oggi siamo chiamat…www.Santiebeati.it/dettaglio/25450 Sant’ AUDENZIO DI TOLEDO Vescovosec. IVwww.Santiebeati.it/dettaglio/97070 San SOFONIA ProfetaVII secolo a.C.Sofonia fu il primo di una serie di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 13 NOVEMBREda www.ebeati.it San FRANCESCO SAVERIO Sacerdote gesuita – MemoriaXavier, Spagna, 1506 – Isola di Sancian, Cina, 31552Nel XVI numerosi testimoni della fede compresero l’importanza di superare i “nuovi” confini geografici per portare il Vangelo là dove non era ancora giunto. Tra questi vi fu anche san Francesco Saverio, che spese tutte le sue energie per donare il messaggio del Risorto alle popolazioni del lontano Oriente, dall’India all’Indonesia, fino al Giappone. La sua memoria è un’occasione per riflettere sui confini – vicini o lontani – che oggi siamo chiamat…www.ebeati.it/dettaglio/25450 Sant’ AUDENZIO DI TOLEDO Vescovosec. IVwww.ebeati.it/dettaglio/97070 San SOFONIA ProfetaVII secolo a.C.Sofonia fu il primo di una serie di ...

Paesaggiumani : L’ Agriturismo Bagnaia di Giovanna Santi e Nico Olivieri si racconta giovedì ?? Non mancate!! Iscriviti alla newsle… - tearglow : Pregando tutti i santi che giovedì mi esca una delle due di queste pcs - melo_drama9 : @babycheneso anzi tu solo stasera, io è da giovedì sera che sto di merda e sai perché...quindi forza facciamo scend… - MaryandAnnaLAND : Letture di oggi Giovedì 26 novembre 2020 XXXIV Settimana del Tempo Ordinario - Anno II Colore liturgico: bianco L… - 90Valla : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE per questo giovedì #LilleMilan Un ricordo delle sfide con #Maradona in #LunchPress poi ci fiondiamo sulla p… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Giovedì Calcio Estero DAZN, Ligue 1 e La Liga Spagnola dal 20 al 23 Novembre Digital-Sat News