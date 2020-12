Fuoco e fiamme tra Elisabetta Gregoraci e il duo Mello Del Vesco | la lite con Rosalinda e Dayane

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per tutta la giornata di ieriha riflettuto su quello che è stato l’atteggiamento dima soprattutto di/Adua del, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 di lunedì sera. In particolare, parlando con Stefania Orlando, laha detto di esser rimasta colpita dalla scelta di Adua/, di prendere le difese di Giulia Salemi, dopo i due mesi passati insieme, mesi durante i quali,per lei c’è sempre stata. Questo pomeriggio, laha perso la brocca, come si suol dire, e abbiamo assistito a un litigio molto forte tra lei e, nel quale si è intromessa anche, nonostante la conduttrice le avesse ...