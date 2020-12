Formula 1 - Mick Schumacher alla Haas dal 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le voci che si sono rincorse per diverse settimane, è arrivata la conferma ufficiale: Mick Schumacher debutterà in Formula 1 con la Haas nel 2021. Il figlio del sette volte campione del mondo - Michael Schumacher - ha firmato un contratto pluriennale con la squadra americana. Pupillo della FDA. Schumacher, 21 anni, è attualmente leader del campionato di Formula 2 con 14 punti di vantaggio sul diretto avversario. In questa sua seconda stagione nella categoria ha ottenuto due vittorie e collezionato 10 podi. Mick, che fa parte della Ferrari Driver Academy, sarà il compagno di squadra di Nikita Mazepin. "Mick ha vinto delle gare e collezionato diversi podi e si è distinto quest'anno sulla concorrenza", ha detto il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le voci che si sono rincorse per diverse settimane, è arrivata la conferma ufficiale:debutterà in1 con lanel. Il figlio del sette volte campione del mondo - Michael- ha firmato un contratto pluriennale con la squadra americana. Pupillo della FDA., 21 anni, è attualmente leader del campionato di2 con 14 punti di vantaggio sul diretto avversario. In questa sua seconda stagione nella categoria ha ottenuto due vittorie e collezionato 10 podi., che fa parte della Ferrari Driver Academy, sarà il compagno di squadra di Nikita Mazepin. "ha vinto delle gare e collezionato diversi podi e si è distinto quest'anno sulla concorrenza", ha detto il ...

