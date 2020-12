Fabrizio Corona | “Iannone povero sfigato | con Belen spendeva soldi senza freno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Andrea Iannone, per me, è un. Quando era fidanzato conalcun freno pur di fare effetto su di lei“.attacca duramente Andrea Iannone sparando a zero sulla sua vecchia relazione con la showgirl argentinaRodriguez. “Ma quello che sta accadendo ora dimostra che lei non bada certamente a questo quando decide di stare con qualcuno – ha aggiunto -. Ora, infatti, sta con uno che se fanno un weekend insieme al massimo spendono 80 euro“. SportFace.