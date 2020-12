Decreto Ristori quater, chi può chiedere l’indennità onnicomprensiva; i codici Ateco (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A partire dalla giornata di ieri è stato attivato il servizio online per la presentazione della domanda di indennità onnicomprensiva per il COvid-19, prevista dal Decreto Ristori. Per fare domanda è necessario recarsi sul sito INPS tramite il proprio SPID o il pin e andare poi nella sezione prestazioni e servizi. Ricordiamo che il Bonus una tantum di mille euro previsto dal Decreto Ristori è richiedibile per le seguenti categorie: stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo. Vediamo nel dettaglio tutti i codici Ateco di queste categorie e i nuovi codici introdotti per gli agenti e ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A partire dalla giornata di ieri è stato attivato il servizio online per la presentazione della domanda di indennitàper il COvid-19, prevista dal. Per fare domanda è necessario recarsi sul sito INPS tramite il proprio SPID o il pin e andare poi nella sezione prestazioni e servizi. Ricordiamo che il Bonus una tantum di mille euro previsto dalè richiedibile per le seguenti categorie: stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo. Vediamo nel dettaglio tutti idi queste categorie e i nuoviintrodotti per gli agenti e ...

