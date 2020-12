Come SEGNALARE a GOOGLE un SITO DI PHISHING (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un utile servizio alla comunità è quello di fare sempre la segnalazione di un SITO di PHISHING a GOOGLE ( una pagina che ne simula un’altra allo scopo di acquisire informazioni personali degli utenti ) L’operazione è molto semplice : Andare a questo indirizzo : https://safebrowsing.GOOGLE.com/safebrowsing/report phish/?hl=it Inserire nella URL l’indirizzo del SITO che vogliamo SEGNALARE Fornire ulteriori informazioni Premere su INVIA SEGNALAZIONE Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un utile servizio alla comunità è quello di fare sempre la segnalazione di undi( una pagina che ne simula un’altra allo scopo di acquisire informazioni personali degli utenti ) L’operazione è molto semplice : Andare a questo indirizzo : https://safebrowsing..com/safebrowsing/report phish/?hl=it Inserire nella URL l’indirizzo delche vogliamoFornire ulteriori informazioni Premere su INVIA SEGNALAZIONE Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

