Come Di Matteo | Gino Strada sbugiarda Conte Le sue parole contro il governo

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La storia in un certo senso si ripete. Tanti annunci, tante attese e pasticci fino a rendere la situazione addirittura tragicomica. In pochissimo tempo ilè riuscito a creare una lunga lista di personaggi politici, saltati uno dopo l’altro, per ricoprire la carica di commissario alla sanità calabrese.all’interno di questa vicenda che ha del surreale è stato uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane. A tanti sembrava l’uomo giusto per fare il commissario alla sanità. La sua nomina sembrava così palese e così adeguata ai molti, da spingerea dover chiarire pubblicamentestiano realmente i fatti. Se volessimo potremmo quasi riconoscere lo stesso quadro che si era presentato nella vicenda che vedeva coinvolti il ministro alla Giustizia Bonafede e Di ...