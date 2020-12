“Avrebbero danneggiato i consumatori”. Assicurazioni, indaga l’Antitrust (Di mercoledì 2 dicembre 2020) l’Antitrust, l’autorità italiana di tutela della concorrenza, ha avviato un’istruttoria nei confronti di UnipolSai, Generali e Allianz per pratiche commerciali scorrette. Lo fa sapere una nota dell’authority, ripresa da affaritaliani.it. Sotto la lente dell’Autorità la fase di liquidazione dei danni da sinistri Rc auto. In particolare, tutte e tre le compagnie assicurative avrebbero realizzato una “pratica commerciale aggressiva”, ostacolando il diritto dei consumatori danneggiati ad accedere agli atti dei fascicoli dei sinistri “attraverso comportamenti dilatori, ostruzionistici o di ingiustificato diniego alle istanze presentate”. “Il 26 novembre sono state condotte ispezioni nelle sedi delle tre società, in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, conclude la nota”. Allianz e Generali hanno dichiarato che stanno collaborando con ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 2 dicembre 2020), l’autorità italiana di tutela della concorrenza, ha avviato un’istruttoria nei confronti di UnipolSai, Generali e Allianz per pratiche commerciali scorrette. Lo fa sapere una nota dell’authority, ripresa da affaritaliani.it. Sotto la lente dell’Autorità la fase di liquidazione dei danni da sinistri Rc auto. In particolare, tutte e tre le compagnie assicurative avrebbero realizzato una “pratica commerciale aggressiva”, ostacolando il diritto dei consumatori danneggiati ad accedere agli atti dei fascicoli dei sinistri “attraverso comportamenti dilatori, ostruzionistici o di ingiustificato diniego alle istanze presentate”. “Il 26 novembre sono state condotte ispezioni nelle sedi delle tre società, in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, conclude la nota”. Allianz e Generali hanno dichiarato che stanno collaborando con ...

