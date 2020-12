Una nuova proposta per riapertura palestre a dicembre in zona bianca (Di martedì 1 dicembre 2020) L’idea è complessa e non di facile attuazione, almeno a dicembre, ma il fatto stesso che ora si ipotizzi la possibile riapertura palestre prima del 2021, puntando magari sull’idea della zona bianca, è già di suo un successo incoraggiante per coloro che seguono la vicenda. Anche dagli ambienti medici, come avete osservato di recente attraverso un altro nostro articolo, sono arrivate indicazioni interessanti e favorevoli ad una ripresa delle attività sportive immediata in quei centri dove c’è il pieno rispetto dei protocolli. Ora, però, tocca concentrarsi sul DPCM di dicembre. Non è esclusa la riapertura palestre a dicembre in zona bianca Ci sono due aspetti da prendere in esame questo martedì a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) L’idea è complessa e non di facile attuazione, almeno a, ma il fatto stesso che ora si ipotizzi la possibileprima del 2021, puntando magari sull’idea della, è già di suo un successo incoraggiante per coloro che seguono la vicenda. Anche dagli ambienti medici, come avete osservato di recente attraverso un altro nostro articolo, sono arrivate indicazioni interessanti e favorevoli ad una ripresa delle attività sportive immediata in quei centri dove c’è il pieno rispetto dei protocolli. Ora, però, tocca concentrarsi sul DPCM di. Non è esclusa lainCi sono due aspetti da prendere in esame questo martedì a ...

