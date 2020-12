Torta latte e biscotti secchi: veloce e con soli 3 ingredienti (Di martedì 1 dicembre 2020) Quando andiamo a mettere ordine nella dispensa, capita spessissimo di trovare pacchi di biscotti aperti, al cui interno ci sono solo pezzi rotti, sembra assurdo, ma la maggior parte delle persone, al mattino odia inzuppare nel latte biscotti che non siano integri, di conseguenza quando arriviamo al fondo lasciamo perdere e apriamo un pacco nuovo. E’ un vero spreco, anche perché alle fine ci ripromettiamo di usarli per qualche ricetta poi rimandiamo e arriviamo al punto che diventano vecchi e li buttiamo. Abbiamo la soluzione!!!! Facciamo una Torta con i rimasugli dei biscotti!!!Con questa ricetta non ci sono scuse perché è ridicolmente facile e veloce, per preparare l’impasto impiegheremo meno tempo di quanto ce ne serve per ricoprire la teglia di carta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 dicembre 2020) Quando andiamo a mettere ordine nella dispensa, capita spessissimo di trovare pacchi diaperti, al cui interno ci sono solo pezzi rotti, sembra assurdo, ma la maggior parte delle persone, al mattino odia inzuppare nelche non siano integri, di conseguenza quando arriviamo al fondo lasciamo perdere e apriamo un pacco nuovo. E’ un vero spreco, anche perché alle fine ci ripromettiamo di usarli per qualche ricetta poi rimandiamo e arriviamo al punto che diventano vecchi e li buttiamo. Abbiamo la soluzione!!!! Facciamo unacon i rimasugli dei!!!Con questa ricetta non ci sono scuse perché è ridicolmente facile e, per preparare l’impasto impiegheremo meno tempo di quanto ce ne serve per ricoprire la teglia di carta ...

