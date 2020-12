Stop spostamenti tra Regioni a Natale e coprifuoco più tardi (Di martedì 1 dicembre 2020) Entro domani verranno prese le decisioni per il nuobo Dpcm che entrerà in vigore tra oichi giorni, dal 4 dicembre nuove regole e istruzioni per come trascorrere il periodo delle vacanze di Natale. Cosa sarà consentito fare e cosa no. Per quanto ne sappiamo al momento queste dovrebbero essere le linee guida in attesa di approvazione definitiva. Il coprifuoco che al momento è in vigore in tutta Italia dalle 22 alle 5, molto probabilmente verrà allungato alle 6 di mattina. Inoltre dal 20 dicembre è quasi certo lo Stop allo spostamento tra tutte le Regioni. Non ci si potrà quindi spostarsi per andare nelle seconde case fuori dalla propria Regione. Garantito invece il rientro alla propria residenza o domicilio. Pranzo e cena di Natale: si raccomanda di trascorrerli solamente con i conviventi. Il ... Leggi su udine20 (Di martedì 1 dicembre 2020) Entro domani verranno prese le decisioni per il nuobo Dpcm che entrerà in vigore tra oichi giorni, dal 4 dicembre nuove regole e istruzioni per come trascorrere il periodo delle vacanze di. Cosa sarà consentito fare e cosa no. Per quanto ne sappiamo al momento queste dovrebbero essere le linee guida in attesa di approvazione definitiva. Ilche al momento è in vigore in tutta Italia dalle 22 alle 5, molto probabilmente verrà allungato alle 6 di mattina. Inoltre dal 20 dicembre è quasi certo loallo spostamento tra tutte le. Non ci si potrà quindi spostarsi per andare nelle seconde case fuori dalla propria Regione. Garantito invece il rientro alla propria residenza o domicilio. Pranzo e cena di: si raccomanda di trascorrerli solamente con i conviventi. Il ...

infoitinterno : Verso il DPCM per il Natale: stop a spostamenti tra regioni dal 19 dicembre al 10 gennaio? - Ag83ITA : Invito @Palazzo_Chigi ad elaborare il c.d. #DPCMnatale in maniera coerente per limitare DAVVERO gli assembramenti i… - lavocedialba : Festività, Coldiretti Cuneo: 'Stop a spostamenti e brinidisi, è crisi nera per turismo e vino' - wam_the : Nuovo decreto. La decisione ufficiale su stop spostamenti - coldiretti : RT @Adnkronos: L'analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure previste dal Governo a fine anno -

Ultime Notizie dalla rete : Stop spostamenti Nuovo Dpcm e docenti fuori regione: possibile stop spostamenti dal 19/20 dicembre. Regioni chiedono cambio Orizzonte Scuola Dpcm e Covid-19: le nuove regole per le feste di Natale

Da giorni ormai, in vista dello scadere del Dpcm in corso previsto per il 3 dicembre, gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo. Il mese di dicembre, del resto, è quello collegato alle festività na ...

Stop spostamenti tra Regioni a Natale e coprifuoco più tardi

Entro domani verranno prese le decisioni per il nuobo Dpcm che entrerà in vigore tra oichi giorni, dal 4 dicembre nuove regole e istruzioni per come ...

Da giorni ormai, in vista dello scadere del Dpcm in corso previsto per il 3 dicembre, gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo. Il mese di dicembre, del resto, è quello collegato alle festività na ...Entro domani verranno prese le decisioni per il nuobo Dpcm che entrerà in vigore tra oichi giorni, dal 4 dicembre nuove regole e istruzioni per come ...