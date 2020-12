Si va verso la zona gialla nazionale. Il Dpcm sul Natale domani in Parlamento. Speranza: “Nei giorni di festa ci saranno maggiori restrizioni” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Per i giorni di festa ci saranno maggiori restrizioni. Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata”. E’ quanto hanno detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello degli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell’incontro con Regioni, Province e Comuni annunciando che il nuovo Dpcm sulle misure per il Natale andrà domani in Parlamento e sarà firmato dal premier Giuseppe Conte entro mercoledì. Dalla riunione è emerso, inoltre, che stando ai dati sui contagi, e in tal senso è previso un aggiornamento dell’Iss in serata, è possibile che tutto il Paese sarà presto dichiarato zona gialla. Il ministro della Salute ha poi ribadito che resta la divisione del Paese ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) “Per idicirestrizioni. Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata”. E’ quanto hanno detto il ministro della Salute, Roberto, e quello degli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell’incontro con Regioni, Province e Comuni annunciando che il nuovosulle misure per ilandràine sarà firmato dal premier Giuseppe Conte entro mercoledì. Dalla riunione è emerso, inoltre, che stando ai dati sui contagi, e in tal senso è previso un aggiornamento dell’Iss in serata, è possibile che tutto il Paese sarà presto dichiarato. Il ministro della Salute ha poi ribadito che resta la divisione del Paese ...

