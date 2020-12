Salta il bonus Natale. Cosa succederà ora? (Di martedì 1 dicembre 2020) Il bonus Natale di 500 euro non arriverà. Nunzia Catalfo ne aveva parlato tempo fa, in diverse interviste, ma si apprende da fonti di governo che non ci sarà molto probabilmente nessun bonus. Ad annunciarlo è Laura Castelli, che nelle sue recenti dichiarazioni ha lasciato intendere che l’ipotesi di un bonus pare essere completamente tramontata. Anche se, spiega, “il dibattito è ancora molto acceso”. Tuttavia, appare ormai improbabile riuscire ad erogare un bonus in tempi così ristretti, atteso che ci troviamo già a dicembre, con il Natale ormai praticamente alle porte. Per il momento, comunque, arriveranno altri aiuti, principalmente per i lavoratori autonomi. Aiuti su Iva, ritenute addizionali, pagamento degli acconti Irpef, Ires e Irap in ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Ildi 500 euro non arriverà. Nunzia Catalfo ne aveva parlato tempo fa, in diverse interviste, ma si apprende da fonti di governo che non ci sarà molto probabilmente nessun. Ad annunciarlo è Laura Castelli, che nelle sue recenti dichiarazioni ha lasciato intendere che l’ipotesi di unpare essere completamente tramontata. Anche se, spiega, “il dibattito è ancmolto acceso”. Tuttavia, appare ormai improbabile riuscire ad erogare unin tempi così ristretti, atteso che ci troviamo già a dicembre, con ilormai praticamente alle porte. Per il momento, comunque, arriveranno altri aiuti, principalmente per i lavtori autonomi. Aiuti su Iva, ritenute addizionali, pagamento degli acconti Irpef, Ires e Irap in ...

