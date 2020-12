Pontina Chilometri di fila e poi…basta l’escamotage

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tragedia all’alba di questa mattina sulla, al km 26+200, dove un pedone pare si sia lanciato sotto un autocarro in corsa. Viaè momentaneamente chiusa all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma e il traffico è deviato su ViaVecchia e Via Laurentina. Eppurec’è: una macchina della Polizia ferma le auto all’uscita per la Laurentina e le fa deviare. Ma in realtà, basta un’inversione a U per immettersi sulla. Tutte le arterie da questa mattina alle 7 sono bloccate, anche via dei Castelli Romani e via del Mare; traffico in tilt anche sul Lungomare perché chi deve raggiungere la Capitale sta passando da Ostia e sulla Cristoforo Colombo. Anche gli autobus Cotral ne stanno risentendo con circa 50 minuti di ritardo. ...