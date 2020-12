“No riforma Mes”, e centrodestra si ricompatta. Ma Fi diventa una polveriera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il film somiglia un po' a quello della settimana scorsa, solo a parti invertite. In quel caso era stato Silvio Berlusconi a dettare la linea, costringendo gli alleati obtorto collo a votare a favore dello scostamento di bilancio, questa volta è Matteo Salvini a lanciare l'ultimatum e il leader di Forza Italia a 'seguire'. Il tema è quello del Mes, croce e delizia sia della maggioranza che dell'opposizione. Da mesi l'ex premier, e con lui tutta Forza Italia, va ripetendo che quei soldi praticamente senza condizionalità per la sanità vanno presi, da altrettanto tempo il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia dicono che è una trappola in cui non cadere. Due posizioni inconciliabili che rischiavano di mettere la coalizione di fronte al fatto compiuto della spaccatura in occasione del voto della prossima settimana in Parlamento. E invece, magicamente, il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il film somiglia un po' a quello della settimana scorsa, solo a parti invertite. In quel caso era stato Silvio Berlusconi a dettare la linea, costringendo gli alleati obtorto collo a votare a favore dello scostamento di bilancio, questa volta è Matteo Salvini a lanciare l'ultimatum e il leader di Forza Italia a 'seguire'. Il tema è quello del Mes, croce e delizia sia della maggioranza che dell'opposizione. Da mesi l'ex premier, e con lui tutta Forza Italia, va ripetendo che quei soldi praticamente senza condizionalità per la sanità vanno presi, da altrettanto tempo il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia dicono che è una trappola in cui non cadere. Due posizioni inconciliabili che rischiavano di mettere la coalizione di fronte al fatto compiuto della spaccatura in occasione del voto della prossima settimana in Parlamento. E invece, magicamente, il ...

borghi_claudio : Scusate @Mov5Stelle e @vitocrimi come OSATE dare l'ok a questa riforma del MES dopo aver scritto questo?… - borghi_claudio : Ministro, lei ha solo un mandato: dire di NO a questa riforma. #Stopmes #gualtieridiffidato - matteosalvinimi : Oggi il centrodestra ha ribadito il NO a riforma del MES e per una settimana i nostri parlamentari in Aula giorno e… - Surfex : RT @matteosalvinimi: Oggi il centrodestra ha ribadito il NO a riforma del MES e per una settimana i nostri parlamentari in Aula giorno e no… - Angela23763271 : RT @CottarelliCPI: Burrasca sulla riforma del MES dopo l’eurogruppo. Borghi: no alla riforma e al prestito MES sanitario. Crimi: sì alla r… -

