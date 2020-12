Maltempo e neve saranno protagonisti fino all’Immacolata sull’Italia | ecco le zone a rischio

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) Italia nel mirino di diverse perturbazioni: andiamo incontro a una lunga fase diinvernale, con freddo in intensificazione e possibili nevicate anche in pianura. Le condizioni meteo stanno per farsi decisamente invernali: andiamo infatti incontro a una fase molto perturbata, con il Belpaese nel mirino di diverse perturbazioni che porterannointenso, un sensibile aumento del