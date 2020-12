Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi per smaltire la rabbia: trovato dalla polizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Si pensava fosse la solita passeggiata post litigio e invece no. Ha fatto ben 450 km a piedi dopo aver Litigato con la moglie. Non è andato a un bar o a fare quattro passi per smaltire la rabbia. Si p messo in cammino ed è passato da una regione all’altra. Protagonista un 48enne di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Si pensava fosse la solita passeggiata post litigio e invece no. Ha fatto ben 450 km adopo averto con la. Non è andato a un bar o a fare quattro passi perla. Si p messo in cammino ed è passato da una regione all’altra. Protagonista un 48enne di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - stefano_pancini : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - mat_caputo : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - DelMoroMassimo1 : RT @DaliaDaliaanfo: Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano per sbollire la rabbia. IL MARITONETA. - _Alessandro__ : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… -