(Di martedì 1 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Lafa esplodere ilprecauzionale. I depositi bancari crescono di 126 miliardi da settembre 2019 a settembre 2020, nonostante una riduzione del PIL che dovrebbe essere valutata in circa 168 miliardi (122 dei quali già accertati nei primi nove mesi dell’anno). Laalsi impenna dall’11,8 al 20 per cento del reddito. Sono alcuni dei dati che emergono dall’Indagine sulnel 2020. Il rapporto è stato curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo insieme al Centro Einaudi.Per il 3,1 per centointervistati la crisi sanitaria è diventata una crisi economica profonda: 600 mila famiglie potenzialmente in difficoltà.Una famiglia su due (47 per cento) è ...

QdSit : La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani #qds #qdsnotizie - Notiziedi_it : La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani - - Italpress : La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani - nestquotidiano : La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia salire

Il Denaro

Con la pandemia da coronavirus in Italia cresce la domanda di monopattini elettrici, sia in acquisto che in sharing: i dati di Bird. La pandemia da coronavirus sta spingendo sempre più persone verso l ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 dic - Apertura in rialzo a Wall Street, in scia ai record di novembre. Le buone notizie arrivano dai ...