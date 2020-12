GFVIP | Tommaso e Francesco non pranzano a tavola | svelato il motivo

(Di martedì 1 dicembre 2020) Vediamo insieme per quale, molto particolare,Zorzi eOppini, noncon gli altri al tavolo. Al Grande Fratello Vip, non ci si annoia mai, ed ogni giorno succede sempre qualcosa di particolare. Vediamo meglio insieme cosa è successo a. GF VIP:nonL'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : Ma sbaglio o hanno accantonato la storia Eligreg-Pretelli per puntare tutto su Tommaso-Oppini? #GFVIP - GrandeFratello : L'amicizia tra Francesco e Tommaso... tra alti e bassi è diventato letteralmente indissolubile. ?? #GFVIP - GrandeFratello : Tommaso e Giacomo nei panni di...??? #GFVIP - lago103 : RT @levixekian: girls power pazzesco ma tra di loro nessuno ha nominato Eligreg solo Tommaso lo ha fatto ?? #gfvip - antonel20674311 : RT @seadatrash: Mamma Stefania ed i due figli Tommaso e Pierpaolo,Crocc sempre in mezzo? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP Tommaso

Ritorna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni rivelano che la prossima puntata del reality show andrà in onda venerdì 4 dicembre in prime time su Canale 5. I ...Pesanti insinuazioni di Sofia Calesso sull'ex concorrente di Temptation Carlotta Dell'Isola che sta per debuttare come concorrente del GF Vip 5.