Gf Vip, eliminato Enock: lacrime per Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 30 novembre si è rivelata molto scoppiettante e ha stupito il pubblico e i concorrenti della casa. L'eliminazione di un personaggio da parte del pubblico ha gettato nello sconforto alcuni gieffini, mentre l'ingresso di un altro vip ha riportato il buonumore. Ecco tutto ciò che è successo nel GF Vip condotto da Alfonso Signorini. GF Vip, l'ultima eliminazione getta sconforto nella casa Una brutta notizia ha colpito i vipponi presenti nella casa del Grande Fratello Vip, da cui è stato eliminato Enock Barwuah. Il pubblico da casa, infatti, ha deciso di far uscire proprio il calciatore di 27 anni dal programma. Nessuno si aspettava la sua eliminazione e la cosa ha gettato nello sconforto i suoi amici più cari, Andrea Zelletta e Pierpaolo

