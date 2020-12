GF Vip 5 | puntata 30-11-2020 | esce Enock Barwuah | entra Cristiano Malgioglio

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 c’è stato l’ingresso che tutti attendevano: stiamo parlando di, che sembra essersi ambientato benissimo, forte della sua esperienza pregressa nella seconda edizione del reality show. L’eliminato è stato, mentre di nuovo in nomination è finita metà della Casa. Maria Teresa Ruta ha ricevuto l’inaspettata sorpresa del figlio Gianamedeo, mentre Adua Del Vesco/Rosalinga Cannavò è stata collegata in diretta video col suo fidanzato Giuliano. Una bella sorpresa anche per, che ha ricevuto un video-messaggio da parte dei suoi nipotini, i figli della sorella Abigail. Per finire si è inasprito il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, che oltre a essere rivali nell’amicizia “speciale” con Pierpaolo ...