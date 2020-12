Falso Made in Italy: sequestrate 150 tonnellate di alimenti (Di martedì 1 dicembre 2020) La guardia di finanza di Torino ha sequestrato 150 tonnellate di alimenti destinati alla grande distribuzione organizzata. Le confezioni riportavano al Made in Italy, ma in realtà i prodotti non erano di origine italiana. Le confezioni riportavano la dicitura “Made in Italy“, ma in realtà gli alimenti erano originari di altri paesi. La Guardia di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) La guardia di finanza di Torino ha sequestrato 150didestinati alla grande distribuzione organizzata. Le confezioni riportavano alin, ma in realtà i prodotti non erano di origine italiana. Le confezioni riportavano la dicitura “in“, ma in realtà glierano originari di altri paesi. La Guardia di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

