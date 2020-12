Falsi vini ottenuti con zucchero e acqua | sequestri e perquisizioni a Palermo

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) PALERMO – Vini commercializzati con false denominazioni di origine e indicazioni geografiche siciliane, in realtà ottenuti mediante l’utilizzo di zucchero miscelato con l’acqua. Questo il meccanismo che secondo la guardia di finanza è alla base di una frode in commercio che sarebbe stata messa in atto da alcune cantine di Partinico, in provincia di Palermo, riconducibili a un’unica persona: L.C.O. di 56 anni.