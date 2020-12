Eurozona ancora i deflazione a novembre (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Eurozona si conferma in deflazione anche a novembre. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale conferma un -0,3%, come il mese precedente, e risulta inferiore al consensus (-0,2%). Anche su mese i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un decremento dello 0,3% dopo il +0,2% del mese precedente. L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene confermata allo 0,2%, evidenziando su base mensile un decremento dello 0,3% dopo il +0,2% di ottobre. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, si conferma allo 0,4% e risulta in linea conm il consensus. Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’si conferma inanche a. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale conferma un -0,3%, come il mese precedente, e risulta inferiore al consensus (-0,2%). Anche su mese i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un decremento dello 0,3% dopo il +0,2% del mese precedente. L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene confermata allo 0,2%, evidenziando su base mensile un decremento dello 0,3% dopo il +0,2% di ottobre. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, si conferma allo 0,4% e risulta in linea conm il consensus.

