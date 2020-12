Elliot Page | l’annuncio sui social | “Sono transgender”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è“. E’ così che la star di Juno e The Umbrella Academy apre la lettera, pubblicata sui suoi profili, precedentemente conosciuto dal grande pubblico come Ellen, ha aperto il suo cuore sui propri profilicondividendo questo grande passo. L’attore fece coming out, rivelando a tutto il mondo di essere gay, con una delle frasi più iconiche degli ultimi anni “I’m here today because I am gay and because maybe I can make a difference”. Oggi, dopo 6 anni, rivela la sua vera essenza cercando di dare coraggio a tutti i ragazzi in giro per il mondo che non hanno avuto ancora la forza di mostrarsi per quello che sono. La lettera...