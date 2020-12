“DPCM delle feste”: da spostamenti a sci, le richieste delle Regioni al Governo (Di martedì 1 dicembre 2020) Dagli spostamenti alle aperture, dai divieti al coprifuoco, passando per lo sci. Ore di lavoro fitto per il Governo in vista del nuovo DPCM che prenderà il posto di quello in scadenza il 3 dicembre per “traghettarci” dal periodo natalizio al nuovo anno, mentre prosegue senza sosta l’interlocuzione con le Regioni che “si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria“. Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della Conferenza delle Regioni di ieri. OGGI VERTICE Governo- Regioni – Sarà il divieto di assembramento il “principio cardine” sul quale poi incentrare il nuovo Dpcm, che potrebbe anche prevedere la chiusura dei confini ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) Daglialle aperture, dai divieti al coprifuoco, passando per lo sci. Ore di lavoro fitto per ilin vista del nuovo DPCM che prenderà il posto di quello in scadenza il 3 dicembre per “traghettarci” dal periodo natalizio al nuovo anno, mentre prosegue senza sosta l’interlocuzione con leche “si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria“. Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine della Conferenzadi ieri. OGGI VERTICE– Sarà il divieto di assembramento il “principio cardine” sul quale poi incentrare il nuovo Dpcm, che potrebbe anche prevedere la chiusura dei confini ...

