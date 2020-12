Covid-19, due maestre positive, ma l’Asl lo comunica con 10 giorni di ritardo: bimbi a scuola ignari dell’accaduto (Di martedì 1 dicembre 2020) Una petizione, firmata finora da 470 persone, è stata inviata anche alla ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per chiedere come mai i genitori degli alunni dell'istituto scolastico Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano, nel Foggiano, siano stati avvisati dei casi di contagio da coronavirus di due maestre soltanto dopo circa 10 giorni dall'accertamento delle positività. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 dicembre 2020) Una petizione, firmata finora da 470 persone, è stata inviata anche alla ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per chiedere come mai i genitori degli alunni dell'istituto scolastico Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano, nel Foggiano, siano stati avvisati dei casi di contagio da coronavirus di duesoltanto dopo circa 10dall'accertamento delle positività. L'articolo .

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - myrtamerlino : In due giorni 1483 morti, 1483 persone che non sono riuscite a sconfiggere il #Covid_19. Stavolta i numeri sono pi… - MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Gesù bambino può anche nascere due ore prima' #Coronavirusitalia - orizzontescuola : Covid-19, due maestre positive, ma l’Asl lo comunica con 10 giorni di ritardo: bimbi a scuola ignari dell’accaduto - PoggiVeru : RT @Pasquiniqui: #NienteCome due salutari fette di Pane con Aglio e Olio ti danno lo sprint! Riporti il piatto vuoto in cucina e, in bocca,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid: 140 nuovi casi e due morti ParmaToday Lewis Hamilton positivo al Coronavirus

Sintomi lievi per il sette volte campione del mondo. Lewis Hamilton salterà il Gp di domenica in Bahrain. La gara si svolgerà regolarmente ...

Allarme contagi nella casa di riposo a San Sebastiano Curone: «Positivo il 70%»

Su 52 ospiti quaranta sono entrati in contatto con il virus. Due i decessi e 5 i ricoveri. La Rsa era stata chiusa alle visite ...

Sintomi lievi per il sette volte campione del mondo. Lewis Hamilton salterà il Gp di domenica in Bahrain. La gara si svolgerà regolarmente ...Su 52 ospiti quaranta sono entrati in contatto con il virus. Due i decessi e 5 i ricoveri. La Rsa era stata chiusa alle visite ...