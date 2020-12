C’è da fidarsi? Ovvero la fenomenologia di questa classe dirigente (Di martedì 1 dicembre 2020) Probatio diabolica. Poteva andare diversamente? C’è da fidarsi? È sottinteso subito dopo. È doveroso chiederselo alla vista del traguardo del vaccino. Il collega Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, in un’intervista a la Verità ci va giù duro: “Abbiamo avuto la classe politica peggiore e raffazzonata nel momento più difficile della storia del nostro paese”. Aggiungo io, oltre la politica anche la sezione “scienze e varie” non è apparsa stupefacente una volta giunta alla ribalta e sotto gli occhi della pubblica opinione, e quindi passibile di giudizio. Consapevole che è un dettaglio minore, sono corso a leggere i curricula dei politici, ministri, e non, e dei vari comitati scientifici, e non, che tengono le redini del travaglio pandemico. Professori, avvocati, con pubblicazioni, incarichi speciali, soggiorni in istituzioni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Probatio diabolica. Poteva andare diversamente? C’è da? È sottinteso subito dopo. È doveroso chiederselo alla vista del traguardo del vaccino. Il collega Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, in un’intervista a la Verità ci va giù duro: “Abbiamo avuto lapolitica peggiore e raffazzonata nel momento più difficile della storia del nostro paese”. Aggiungo io, oltre la politica anche la sezione “scienze e varie” non è apparsa stupefacente una volta giunta alla ribalta e sotto gli occhi della pubblica opinione, e quindi passibile di giudizio. Consapevole che è un dettaglio minore, sono corso a leggere i curricula dei politici, ministri, e non, e dei vari comitati scientifici, e non, che tengono le redini del travaglio pandemico. Professori, avvocati, con pubblicazioni, incarichi speciali, soggiorni in istituzioni ...

IaconiBiagio : @alifeina_bag @autocostruttore @EleLe08 Questo fa capire quanto difficile sia per il popolo liberarsi dal giogo. Le… - MiriEchelon : C'è da fidarsi di Elio??????? #viteinfuga - chiarasheart : @littlemvoony @gvardianangel io lo odio elia non c’è da fidarsi - fragola54 : #eurosportsnooker buonasera vi scrivo da una regione gialla...bel colore vero? Naturalmente scherzo perché non c'è… - francescodelu11 : Ma come si fa a fidarsi di certi siti? Cosa c'entra il ricordo di una bella persona con la pubblicità al bilinguis… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è fidarsi Amazon, attenzione alle truffe PcProfessionale.it