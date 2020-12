Campania, il Covid uccide un altro giovane: Gennaro muore a 31 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’altra giovane vittima di Covid in Campania dopo il decesso di Veronica Stile. A perdere la vita questa volta Gennaro Morra, 31 anni, di Felitto (Salerno). Il ragazzo era ricoverato all’ospedale di Eboli. Campania in lutto, muore Gennaro Morra: aveva 31 anni A rendere nota la notizia è il primo cittadino di Felitto Carmine Casella. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’altravittima diindopo il decesso di Veronica Stile. A perdere la vita questa voltaMorra, 31, di Felitto (Salerno). Il ragazzo era ricoverato all’ospedale di Eboli.in lutto,Morra: aveva 31A rendere nota la notizia è il primo cittadino di Felitto Carmine Casella. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'Irpinia prova a mettersi alle spalle un mese terribile. I numeri del contagio e delle vittime di novembre restituiscono un quadro a tinte fosche della pandemia in provincia. Nei ...

Covid, positivo il campione di F1, Lewis Hamilton. Il pilota di F1 Lewis Hamilton è risultato positivo al covid. Lo scrive la Fia sui social: il pilota campione del mondo della Mercedes ha avuto la co ...

