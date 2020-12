Bonus bici, erogati 100mila rimborsi: in arrivo la seconda tranche (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono partiti i bonifici di rimborso del Bonus mobilità per l’acquisto di bici e monopattini: secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell'Ambiente è pari a oltre 54 milioni il valore dei buoni... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono partiti i bonifici di rimborso delmobilità per l’acquisto die monopattini: secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell'Ambiente è pari a oltre 54 milioni il valore dei buoni...

beppekin : @loZibbo Già passato per bonus bici ???? - Asgard_Hydra : Bonus bici e monopattini elettrici: il punto della situazione - iside50 : Tutti i veri numeri del bonus bici - ilCiclotrone : @Neuro_Mans Proprio per come è stato strutturato è un bonus che privilegia chi già ha di più: più puoi spendere e p… - 00simmy : raga non ci posso credere sto bonus bici mi è arrivato davvero -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bici HTTP/1.1 Server Too Busy