Baronissi | opposizione sull’Aventino | “Fuori da Consiglio e Commissioni”

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Clamoroso a: l’, in protesta, comunica l’intenzione di disertare le sedute dicomunale e i lavori delle commissioni. Nella nota dei consiglieri di minoranza le ragioni di una posizione forte rispetto alla quale toccherà al sindaco Gianfranco Valiante tentare di ricucire. Ciò per il bene supremo del pieno esercizio della democrazia nel funzionamento della massima istituzione territoriale. I consiglieri discrivono: “L’Italia ha superato le 50000 vittime per Covid. Anche la comunità diha registrato perdite umane ed un alto numero di contagi, durante la seconda ondata della pandemia. La nostra economia è al collasso. Le scuole sono chiuse. Tante famiglie non riescono a soddisfare neanche ...

ottopagine : Baronissi, l'opposizione diserterà il consiglio comunale #Baronissi -

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi opposizione

Ottopagine

Baronissi (Sa) – L’opposizione in consiglio comunale chiede al sindaco di intervenire risolutivamente in ordine al problema sicurezza di una delle rotatorie più discusse della città. Nella nota dei Co ...Scontri per partita nella gara valida per il campionato di Eccellenza del girone A campano tra Amalfi-Nola: due arresti. I carabinieri hanno arrestato, nel pomeriggio di... Napoli, raid nel traffico d ...