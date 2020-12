Atalanta-Midtjylland finisce 1-1 Romero di testa risponde a Scholz (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Champions League, martedì 1° dicembre alle 21 la sfida con i danesi al Gewiss Stadium. Formazioni ufficiali e risultato in diretta. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Champions League, martedì 1° dicembre alle 21 la sfida con i danesi al Gewiss Stadium. Formazioni ufficiali e risultato in diretta.

sportli26181512 : L'Atalanta ringrazia... Jones e adesso sogna: a Gasp basterà non perdere con l'Ajax: L'Atalanta ringrazia... Jones… - Teo__Visma : GRUPPO D - Liverpool già qualificato come primo - Midtjylland già eliminato - Atalanta con due risultati su tre ad… - Agenzia_Ansa : Ci pensa #Lukaku, 3-2 al Borussia M. e l'Inter spera ancora Pari sofferto per l'#Atalanta, il Midtjylland la fa tre… - serieAnews_com : Nel quinto turno di #Champions, l’#Atalanta di Gasperini non va oltre l’1-1 interno col Midtjylland. La qualificazi… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Il problema è solo in attacco': Il tecnico nerazzurro dopo il pari con il Midtjylland: 'Manca… -