Amici 20 | Rudy Zerbi critica il cantante Evandro Ciaccia

Amici 20: a Rudy Zerbi non è piaciuta l'esibizione del cantante Evandro Ciaccia (duramente criticato dal "Prof"). Dure critiche di Rudy Zerbi ai danni di Evandro Ciaccia, giovane cantante di Amici 20. Come riporta "Comingsoon.it", Zerbi (Prof nella sezione canto) ha infatti definito l'allievo "sguaiato e disastroso". Il ragazzo ha addirittura rischiato l'eliminazione dal talent

BacktoWork24 : ?? Nel weekend i nostri amici di #Comehome sono stati ospiti di @radiodeejay, intervistati da #LauraAntonini e… - BryPapasodaro : Ma davvero Rudy mi stava facendo fuori #Evandro?! Lo ammazzo. Anche oggi, come sempre, d’accordo con Arisa.… - anima_fragileMB : Raga non sto vedendo amici, ma Rudy per caso ha ridato la maglia ad Arianna? Spero ben di no #circozzi - nonsoballaree : questi ragazzi dovrebbero imparare ad ascoltare chi ha più esperienza di loro. nonostante rudy non abbia mai cantat… - zorziaddicted : No raga se rudy caccia Evandro io non vedo più amici #Amici20 -