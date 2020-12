“Al governo serve una foglia di fico…”: Report smaschera l’Oms politicizzata che difende Speranza (Di martedì 1 dicembre 2020) Una mail “esplosiva” imbarazza Ranieri Guerra, il direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, ma anche e soprattutto il governo C0nte e il ministro della Saluta Roberto Speranza. Il piano pandemico, che avrebbe dovuto salvare l’Italia dal Covid, non era mai stato aggiornato, ma venne spacciato per semi-nuovo dall’Oms forse – secondo quanto ipotizza un’inchiesta di Report andata in onda ieri sera su Raitre – per “coprire” il governo. Guerra non vuole scontentare Conte e Speranza Nel rapporto dell’Oms sulla reazione “improvvisata, caotica e creativa” del nostro sistema sanitario al nuovo coronavirus, pubblicato e fatto sparire in 24 ore nel maggio scorso, si legge apche il piano del 2006 era stato solo “reconfirmed in 2017”. “Devi correggere ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Una mail “esplosiva” imbarazza Ranieri Guerra, il direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità, ma anche e soprattutto ilC0nte e il ministro della Saluta Roberto. Il piano pandemico, che avrebbe dovuto salvare l’Italia dal Covid, non era mai stato aggiornato, ma venne spacciato per semi-nuovo dalforse – secondo quanto ipotizza un’inchiesta diandata in onda ieri sera su Raitre – per “coprire” il. Guerra non vuole scontentare Conte eNel rapporto delsulla reazione “improvvisata, caotica e creativa” del nostro sistema sanitario al nuovo coronavirus, pubblicato e fatto sparire in 24 ore nel maggio scorso, si legge apche il piano del 2006 era stato solo “reconfirmed in 2017”. “Devi correggere ...

