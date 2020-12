Un misterioso monolite appare anche in Romania: “Non sappiamo chi lo abbia eretto” (Di lunedì 30 novembre 2020) Bucarest, 30 nov – Un misterioso monolite di metallo è apparso in Romania dopo che un’altra struttura simila, trovata nel remoto deserto dello Utah, è stata rimossa – anche se tutt’ora non si sa da chi, come non si sa chi l’abbia impiantata. Il monolite vicino al sito archeologico Il brillante monolite è stato trovato giovedì scorso sulla collina Batca Doamnei, nella città di Piatra Neamt, nel nord della Romania. È stato individuato a pochi metri dal famoso punto di riferimento archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava, il più antico monumento storico di Piatra Neamt. La scoperta particolare segue quella di un oggetto molto simile trovato nel deserto dello Utah. Simile al monolite dello Utah Il monolite dello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Bucarest, 30 nov – Undi metallo è apparso indopo che un’altra struttura simila, trovata nel remoto deserto dello Utah, è stata rimossa –se tutt’ora non si sa da chi, come non si sa chi l’impiantata. Ilvicino al sito archeologico Il brillanteè stato trovato giovedì scorso sulla collina Batca Doamnei, nella città di Piatra Neamt, nel nord della. È stato individuato a pochi metri dal famoso punto di riferimento archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava, il più antico monumento storico di Piatra Neamt. La scoperta particolare segue quella di un oggetto molto simile trovato nel deserto dello Utah. Simile aldello Utah Ildello ...

Agenzia_Ansa : Usa, scomparso il misterioso #monolite di metallo - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: TALE & 'QUELO' Los Angele. Il misterioso monolite di metallo trovato in un remoto deserto nell'ovest degli U.S.A. che ha scat… - zazoomblog : Un misterioso monolite appare anche in Romania: “Non sappiamo chi lo abbia eretto” - #misterioso #monolite #appare… - serz31 : IL MISTERIOSO MONOLITE DELLO UTAH SCOMPARE E STRUTTURE SIMILI COMPAIONO IN ALTRE PARTI DEL MONDO ?? VIDEO - Leevellala : Trafugato il misterioso monolite. Si indaga sui dipendenti PA in smartworking. -

Ultime Notizie dalla rete : misterioso monolite HTTP/1.1 Server Too Busy