Un emendamento alla legge di bilancio vuole rendere aperti i dati dell’epidemia (Di lunedì 30 novembre 2020) (foto: Getty Images)Solo il mese scorso, dopo un tentativo di mappatura provinciale dei contagi, Wired aveva lanciato un appello alle istituzioni perché rendessero i dati sulla seconda ondata della pandemia di Covid-19 più disponibili e trasparenti, tanto per i giornalisti quanto per i privati cittadini. Conoscere i dati su tamponi, terapie intensive e infezioni in ambiente scolastico, soprattutto a livello locale, è infatti indispensabile per rendersi conto dei problemi causati dalla crisi sanitaria e per conoscere quali strategie stanno funzionando sul territorio. Ora, fra i numerosi emendamenti alla legge di bilancio recentemente depositati alla commissione bilancio alla Camera dei deputati, ce n’è uno “in materia di implementazione ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) (foto: Getty Images)Solo il mese scorso, dopo un tentativo di mappatura provinciale dei contagi, Wired aveva lanciato un appello alle istituzioni perché rendessero isulla seconda ondata della pandemia di Covid-19 più disponibili e trasparenti, tanto per i giornalisti quanto per i privati cittadini. Conoscere isu tamponi, terapie intensive e infezioni in ambiente scolastico, soprattutto a livello locale, è infatti indispensabile per rendersi conto dei problemi causati dcrisi sanitaria e per conoscere quali strategie stanno funzionando sul territorio. Ora, fra i numerosi emendamentidirecentemente depositaticommissioneCamera dei deputati, ce n’è uno “in materia di implementazione ...

matteosalvinimi : Come previsto, arriva l’emendamento della sinistra che vorrebbe mettere le mani nelle tasche degli italiani. NO all… - ignaziocorrao : Un bufalaro sostiene che avremmo votato contro le “sanzioni alla Turchia”. Parla pensando che si irroghino con una… - BertinRaffaello : RT @matteosalvinimi: Come previsto, arriva l’emendamento della sinistra che vorrebbe mettere le mani nelle tasche degli italiani. NO alla p… - chiedoxunamicc : RT @GiorgiaMeloni: E alla fine in un emendamento presentato dalla sinistra alla manovra spunta la #patrimoniale. Ecco la loro risposta all… - MilanoCitExpo : Un emendamento alla legge di bilancio vuole rendere aperti i dati dell’epidemia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

Ultime Notizie dalla rete : emendamento alla HTTP/1.1 Server Too Busy