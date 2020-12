Slittino, Coppa del Mondo Igls 2020: Italia più che positiva all’esordio. Podio per Fischnaller e Rieder/Rastner (Di lunedì 30 novembre 2020) Esordio più che positivo per la Nazionale Italiana di Slittino su pista artificiale nella Coppa del Mondo 2020-2021. La prima tappa di Igls (Austria) ha regalato subito gioie alla squadra azzurra che ha colto due podi e tantissimi piazzamenti di rilievo. SINGOLO MASCHILE La stella resta Dominik Fischnaller. L’altoatesino, nonostante un’infiammazione all’appendicite che ne ha limitato sicuramente le performance, è riuscito comunque a chiudere al terzo posto nella gara classica e al quarto nella sprint. Difficile chiedergli qualcosa in più. Punti importanti in chiave sfera di cristallo, anche se, visto un Felix Loch in questo stato di forma, sembra davvero difficile insidiarlo. Ottimo anche il cugino di Dominik, Kevin Fischnaller, quinto nella sprint. ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Esordio più che positivo per la Nazionalena disu pista artificiale nelladel-2021. La prima tappa di(Austria) ha regalato subito gioie alla squadra azzurra che ha colto due podi e tantissimi piazzamenti di rilievo. SINGOLO MASCHILE La stella resta Dominik. L’altoatesino, nonostante un’infiammazione all’appendicite che ne ha limitato sicuramente le performance, è riuscito comunque a chiudere al terzo posto nella gara classica e al quarto nella sprint. Difficile chiedergli qualcosa in più. Punti importanti in chiave sfera di cristallo, anche se, visto un Felix Loch in questo stato di forma, sembra davvero difficile insidiarlo. Ottimo anche il cugino di Dominik, Kevin, quinto nella sprint. ...

