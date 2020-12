Serie B, Virtus Entella-SPAL 0-1: 5 vittorie di fila per gli estensi, liguri sempre più giù (Di martedì 1 dicembre 2020) La SPAL continua la sua striscia positiva superando per 1-0 in trasferta la Virtus Entella.La compagine ferrarese ha conquistato il suo quinto successo di fila e si è così avvicinata alla prima posizione in classifica al momento occupata dalla Salernitana. Sono 18 i punti conquistati dagli estensi nelle prime nove giornate di campionato, di cui 15 nelle ultime cinque uscite. La rete della vittoria è stata messa a segno da Federico Di Francesco che al 59' ha sfruttato al massimo un assist di Esposito per trafiggere Borra.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Lacontinua la sua striscia positiva superando per 1-0 in trasferta la.La compagine ferrarese ha conquistato il suo quinto successo die si è così avvicinata alla prima posizione in classifica al momento occupata dalla Salernitana. Sono 18 i punti conquistati daglinelle prime nove giornate di campionato, di cui 15 nelle ultime cinque uscite. La rete della vittoria è stata messa a segno da Federico Di Francesco che al 59' ha sfruttato al massimo un assist di Esposito per trafiggere Borra.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

